О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 апреля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамова.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне.

Проведен обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая деятельность Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.