Об очередной встрече Национального диалога по подготовке к Саммиту ООН по продовольственным системам

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 апреля на площадке Дипломатической академии МИД России состоялась видеоконференция участников Национального диалога по продовольственным системам, проводимого в контексте подготовки стран-участниц ООН к предстоящему осенью этого года Саммиту по продовольственным системам (Нью-Йорк, сентябрь 2021 г.). Видеофорум был со-организован членом Группы лидеров Саммита, ректором Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко и представителем России в Консультативном комитете Саммита, Постпредом России при ФАО и других международных организациях в Риме В.Л.Васильевым.

Представители практически всех российских государственных структур и организаций, занятых в сфере российского агропромышленного комплекса, обменялись мнениями о ходе подготовки российской стороны к Саммиту, направленному на достижение прогресса по Целям устойчивого развития ООН. Были позитивно оценены предварительные итоги проведения Национального диалога, которые нашли отражение в проекте соответствующего доклада. Высказаны дополнительные практические соображения, призванные способствовать устойчивости продовольственных систем, обеспечению здорового питания и продовольственной безопасности. Они будут проанализированы и учтены при подготовке российской позиции к Саммиту.

Участники Национального диалога в целом отметили эффективность своего взаимодействия по международной повестке дня Целей устойчивого развития ООН. Была подтверждена готовность продолжать такие усилия в целях продвижения российских подходов в рамках предстоящего ооновского форума.

В мае месяце пройдет окончательное согласование российских позиционных подходов к предстоящему Саммиту, и они будут представлены от имени России на пре-саммите, который пройдет в Риме 19-21 июля 2021 года.