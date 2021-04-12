О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Анголы Т.Антониу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 апреля по инициативе ангольской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации C.B.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Ангола Т.Антониу.

Состоялся обмен мнениями о поддержке по линии внешнеполитических ведомств ведущейся работы по расширению сотрудничества в борьбе с COVID-19.

Обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних связей, а также африканская тематика. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшегося 20 апреля с.г. в Луанде второго мини-саммита Международной конференции по Региону Великих озер, посвященного ситуации в Центральноафриканской Республике. С обеих сторон была выражена готовность к продолжению координации шагов по стабилизации обстановки в этой стране как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

Были рассмотрены также актуальные вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в различных областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых по итогам состоявшихся в последние годы переговоров на высшем уровне. В этом контексте подчеркивалась важность проведения в текущем году очередных заседаний Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле и Межправительственного комитета по ВТС, а также совместной работы по подготовке ко второму саммиту Россия-Африка, намеченному на 2022 г.