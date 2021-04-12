О предстоящем официальном визите в Россию Министра иностранных дел Мексики М.Л.Эбрарда Касаубона

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28-29 апреля Министр иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов М.Л.Эбрард Касаубон посетит Российскую Федерацию с официальным визитом в ответ на поездку главы российского внешнеполитического ведомства в Мехико в феврале 2020 года.

28 апреля в Москве пройдут переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с М.Л.Эбрардом Касаубоном.

Предстоящая встреча руководителей внешнеполитических ведомств – свидетельство поступательного развития доверительного политического диалога между нашими странами, который продолжает развиваться, несмотря на ограничения, связанные с пандемией.

25 января 2021 г. по инициативе мексиканской стороны состоялся телефонный разговор Президента России В.В.Путина с Президентом Мексики А.М.Лопесом Обрадором.

18 февраля с.г. по инициативе мексиканской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Мексики М.Л.Эбрардом Касаубоном.

Мексика – один из ведущих партнеров России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, сотрудничество с которым не подвержено влиянию политической конъюнктуры, носит взаимовыгодный и устойчивый характер, традиционно опирается на взаимное уважение, равный учет интересов друг друга.

11 декабря 2020 г. наши страны отметили 130-летний юбилей дипломатических отношений. 24 года назад (28 января 1997 г.) подписана Декларация о принципах отношений и сотрудничества между Россией и Мексикой.

В ходе беседы министры предметно обсудят вопросы наращивания и диверсификации торгово-экономических и инвестиционных связей.

По объему двусторонней торговли (по итогам 2020 г. составил 2,2 млрд долларов США) Мексика является вторым после Бразилии среди латиноамериканских стран торгово-экономическим партнером России.

Локомотивами взаимодействия в материальной сфере выступают работающая на мексиканском рынке российская нефтегазовая компания ПАО «Лукойл», а также мексиканские фирмы – «Немак», производящая автомобильные компоненты в Ульяновской области, и «Грума Интернэшнл Фуд», открывшая в Подмосковье завод по производству лепешек и чипсов из кукурузной муки.

Прорабатывается вопрос о проведении очередного 6-го заседания Российско-Мексиканской Смешанной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству.

С апреля 2019 г. действует Комитет предпринимателей Россия-Мексика при Торгово-промышленной палате Российской Федерации под председательством президента ПАО «ОАК» Ю.Б.Слюсаря.

Особое внимание на переговорах будет уделено вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день между двумя странами налажено успешное сотрудничество в противодействии COVID-19, в Мексику доставлено несколько партий российской вакцины «Спутник V» общим объемом 1,1 млн доз.

В связи с обращением партнеров принято решение о предоставлении мексиканским гражданам 10 мест в пределах общей квоты (32), ежегодно выделяемой Правительством России в рамках проекта Плана приема иностранных граждан и лиц без гражданства для стран ЛАКБ, для их обучения в России в 2021/2022 учебном году по медицинским специальностям (пульмонология).

Продолжается работа по совершенствованию правовых основ двустороннего сотрудничества. В проработке находится ряд межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, о создании в Мехико Российского центра науки и культуры, о морском судоходстве, о выдаче, о взаимном признании документов об образовании, о сотрудничестве между генпрокуратурами наших стран.

Министры рассмотрят возможности углубления культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе проведения шестого заседания Российско-Мексиканской смешанной комиссии по сотрудничеству в области культуры, образования и спорта (под председательством с российской стороны спецпредставителя Президента России М.Е.Швыдкого), и подписания актуализированной Программы сотрудничества на 2022-2024 гг.

В соответствии с приглашением мексиканских партнеров прорабатываются возможности участия российской стороны в предстоящих в 2021 г. юбилейных датах в истории Мексики – празднование 200-летия обретения независимости, 500-летия завоевания Теночтитлана и 700-летия основания Мехико.

Важная составляющая нашего взаимодействия с Мехико – координация подходов в международных организациях. Наши позиции по основным проблемам региональной и глобальной повестки дня близки или совпадают. Россия и Мексика привержены неукоснительному соблюдению норм и принципов международного права, укреплению центральной роли ООН и ее Совета Безопасности, солидарны в вопросах недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, непризнания госпереворотов как метода смены власти, попыток незаконного давления одних государств на другие.

Мы конструктивно сотрудничаем в различных многосторонних форматах – прежде всего ООН (Мексика избрана непостоянным членом СБ ООН на 2021-2022 гг., СПЧ ООН на 2021-2023 гг. и ЭКОСОС на 2021-2022 гг.), а также «Группе двадцати» и АТЭС. Мексика традиционно поддерживает российские приоритеты в рамках Генассамблеи ООН, в частности, по противодействию героизации нацизма, международной информационной безопасности, мерам по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космосе и неразмещению первыми оружия в космосе.

Визит призван придать импульс последовательному укреплению взаимодействия России с региональными интеграционными объединениями, включая Сообщество латиноамериканских и карибских государств – СЕЛАК, в котором Мексика является ротационным председателем до 2022 года.