О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 апреля по инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном.

Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-экономическую кооперацию, гуманитарные связи, совместные усилия по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Затронута тематика взаимодействия в рамках многосторонних структур, включая Совет Безопасности ООН и диалоговые механизмы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). С российской стороны подтверждена последовательная поддержка центральной роли АСЕАН в продвижении подлинно открытых форматов сотрудничества в АТР.