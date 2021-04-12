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27.04.2112:55

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

820-27-04-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 апреля по инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном.

Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-экономическую кооперацию, гуманитарные связи, совместные усилия по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Затронута тематика взаимодействия в рамках многосторонних структур, включая Совет Безопасности ООН и диалоговые механизмы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). С российской стороны подтверждена последовательная поддержка центральной роли АСЕАН в продвижении подлинно открытых форматов сотрудничества в АТР.

 

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