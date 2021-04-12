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Выступление руководителя Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями К.Ю.Гаврилова на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), Вена, 26 апреля 2021 года
Уважаемая госпожа Председатель,
Уважаемые коллеги,
Обсуждая вопрос текущего выполнения Договора по открытому небу (ДОН), российская Делегация хотела бы озвучить официальную позицию МИД России о ситуации вокруг самого Договора.
Прежде всего, отмечаем сохраняющееся – несмотря ни на что – стремление группы государств во главе с США возложить на Российскую Федерацию ответственность за плачевную ситуацию, складывающуюся вокруг ДОН. Впечатление такое, будто и не было выхода из него американской стороны. По-прежнему тиражируются утверждения, что «Российская Федерация должна устранить в полной мере свои нарушения ДОН», прежде чем кто-то где-то, возможно, начнёт размышлять о вероятности возвращения в Договор.
Мы неоднократно излагали свою позицию в ответ на такие претензии. Желающие могут с ней ознакомиться, в том числе на сайте МИД.
Наряду с этим обращаем внимание на то, что некоторое время назад нами была предложена схема урегулирования проблемы наблюдательных полётов над Грузией и над 10-километровыми зонами вдоль российской границы на Кавказе. Тем не менее, эта схема была отвергнута государствами, для которых безразлична судьба ДОН.
Кроме того, в прошлом году мы дали разрешение на наблюдательный полёт над Калининградской областью на дальность свыше максимальной (составляет 500 км), а также создали все условия для успешного полёта над районом учений «Кавказ-2020».
То и другое было значимыми политическими сигналами, на которые, к сожалению, не последовало адекватной реакции.
В свою очередь, у нас сохраняется целый ряд озабоченностей в отношении того, как союзники США по НАТО, а также Украина и Грузия выполняют свои обязательства по ДОН. На это, в частности, наша Делегация обращала внимание 7 октября и 9 октября 2020 г. в ходе 4-й Конференции по рассмотрению выполнения Договора.
Весьма серьёзные претензии мы выдвигали в отношении США до выхода этой страны из Договора. Суммировали их в Заявлении МИД России от 22 ноября 2020 г. Как теперь водится у наших оппонентов, эти претензии не принимались в расчёт и зачастую даже не комментировались.
Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, включая озабоченности Российской Федерации и наших партнёров, в комплексе в формате «малой группы» на полях Консультативной комиссии по открытому небу. Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своём решении вернуться в Договор.
Пока же всё идёт к развалу Договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая.
Законопроект о денонсации ДОН будет в считанные дни представлен Правительством Президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального Собрания.
Благодарю Вас, уважаемая госпожа Председатель, и прошу приложить данное заявление к Журналу дня.