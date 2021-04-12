О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Швейцарии в Москве К.Марти Ланг

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 апреля заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин принял Посла Швейцарии в Москве К.Марти Ланг по ее просьбе.

В ходе беседы основное внимание было уделено проблематике российско-швейцарского взаимодействия на «площадке» ООН с акцентом на Целях устойчивого развития. Подчеркнута обоюдная нацеленность на развитие и укрепление диалога и практики обмена мнениями в интересах нахождения долгосрочных решений международных и региональных проблем при центральной роли Организации Объединенных Наций.