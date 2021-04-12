Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с сообщениями о противопехотных минах на складах в Врбетице (Чехия)

Наше пристальное внимание привлекает широко растиражированная международными СМИ информация германского издания «Die Welt» от 17 апреля о том, что на складах в чешском Врбетице находились «сотни противопехотных мин».

Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ). Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным «Нью-Йорк Таймс», являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств.

Напомним, что в соответствии со Статьёй 1 КЗПМ государства-участники среди прочего обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах (...) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины», а также «не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению» такой деятельности.

Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ.