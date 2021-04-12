Об обсуждении ситуации в Мьянме на внеочередном саммите АСЕАН

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Отмечаем сбалансированный и ответственный подход государств-участников АСЕАН при рассмотрении ситуации в Мьянме на внеочередном саммите 24 апреля с.г. в Джакарте, акцент на соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела этой страны, намерение «десятки» продолжать региональный диалог при недопустимости внешнего давления. Поддерживаем принятый по итогам дискуссии «Консенсус из пяти пунктов», который во многом перекликается с российскими подходами, включая призыв ко всем сторонам в Мьянме избегать насилия, проявлять максимальную сдержанность и гибкость, искать мирное решение через конструктивный диалог.

Исходим из того, что одобренный в Джакарте документ учитывает интересы и озабоченности всех участников внутриполитического процесса в Мьянме и что реализация заложенных в нем инициатив, в том числе о направлении спецпосланника асеановского председательства при содействии генсекретаря «десятки», будет способствовать урегулированию ситуации.

Готовы совместно с региональными партнерами Нейпьидо способствовать поиску путей нормализации обстановки в дружественной Мьянме.