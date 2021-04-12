О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Гондурас Л.Росалесом Банегасом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с находящимся в Москве с рабочим визитом Министром иностранных дел Республики Гондурас Л.Росалесом Банегасом.

Министры в дружественной и конструктивной атмосфере проанализировали ход совместной работы по развитию сотрудничества между Россией и Гондурасом. Высказались за активизацию двустороннего политического диалога и взаимодействия в многостороннем формате, а также в пользу наращивания торгово-экономических связей, расширения культурно-гуманитарных обменов, дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы.

Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальной международной проблематике. Подтверждены совпадение позиций по многим аспектам глобальной повестки дня, приверженность общепризнанным принципам международного права, укреплению многосторонней дипломатии, центральной роли ООН в мировых делах.

Обсуждены вопросы развития интеграционных процессов в Латинской Америке, в частности в центральноамериканском регионе, обозначена заинтересованность в углублении диалога России с ведущими интеграционными объединениями стран ЛАКБ, прежде всего, с Сообществом латиноамериканских и карибских государств и Центральноамериканской интеграционной системой.

Особое внимание было уделено практическому сотрудничеству в противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.