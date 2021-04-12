Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Гондурас Л.Р.Банегасом, Москва, 26 апреля 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели переговоры с коллегой из Гондураса Л.Р.Банегасом. Они были конструктивными, деловыми и весьма предметными.

Обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Определили задачи для совместной работы на будущее. Нас объединяют узы дружбы, взаимной симпатии и положительный опыт взаимодействия.

В прошлом году отметили 30-летие установления дипломатических отношений. В 2013 г. Гондурас учредил свое посольство в российской столице. В 2018 г. подписали Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Гондурас.

Замечу, что с 2015 г. действует соглашение о безвизовых поездках для наших граждан, что открывает хорошие перспективы для делового сотрудничества и развития контактов между людьми, образовательных, гуманитарных и прочих связей.

Подтвердили обоюдную нацеленность на укрепление нашего партнерства, которое успешно продвигается в самых разных областях. Договорились стремиться к тому, чтобы выводить его на новый качественный уровень. Наметили пути наращивания политического диалога, в том числе по линии министерств иностранных дел. Запланировали на ближайшую перспективу, как только позволит эпидемиологическая ситуация, очередной раунд полноценных двусторонних консультаций по всем вопросам нашего взаимодействия.

Условились расширять торгово-экономические связи. В прошлом году, несмотря на пандемию, был хороший рост двустороннего товарооборота. Он превысил 70 млн долларов. Конечно, это не предел. Для того чтобы искать дополнительные возможности для торговли и взаимовыгодных инвестиций, условились подумать о создании совместной торгово-промышленной палаты или делового совета.

У нас хорошие перспективы для углубления взаимодействия в области образования, включая подготовку кадров в различных областях, как по гражданским специальностям, так и для правоохранительных органов.

Имеется договоренность о налаживании работы по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Г-н Министр занимал соответствующие посты по этому направлению в своем правительстве в предыдущие годы, так что у нас есть дополнительные преимущества в развитии этого взаимодействия.

Привлекли внимание к наличию возможностей как по двусторонним каналам в сфере чрезвычайных ситуаций, так и в рамках функционирования Регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля.

Будем продолжать работу по совершенствованию договорно-правовой базы, в том числе в интересах борьбы с наркотрафиком и другими новыми вызовами и угрозами.

Особое внимание уделили налаживанию совместных усилий по противодействию пандемии COVID-19. Есть контракт, подписанный в прошлом месяце. Первая поставка российской вакцины «Спутник V» уже осуществлена, вторая намечается на завтра. Сегодня у г-на Министра и его делегации будет встреча с руководством Российского фонда прямых инвестиций, который координирует сотрудничество в этой сфере с нашими зарубежными партнерами.

Также привлекли внимание к тому, что в целом взаимодействие в сфере здравоохранения требует усилий по приданию ему устойчивого и долгосрочного характера. В том числе предложили присмотреться к опыту подготовки и повышения квалификации медицинских работников в высших учебных заведениях Министерства здравоохранения Российской Федерации.

С близких позиций рассмотрели ключевые проблемы современности. Наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого, демократичного мироустройства с опорой на международное право, центральную роль ООН, при уважении права каждого народа самостоятельно, без вмешательства извне выбирать свою судьбу.

Высказались за работу всех государств в интересах обеспечения всеобщей безопасности и создания оптимальных условий для поступательного социально-экономического развития.

Договорились развивать сотрудничество в ООН, продолжать согласование действий наших делегаций в Нью-Йорке. Выразили признательность коллегам из Гондураса за поддержку большинства российских инициатив по ключевым вопросам современной международной повестки дня.

Говорили о процессах интеграции в Латинской Америке. Констатировали укрепление позиции региона в качестве одного из важных полюсов формирующегося многополярного мира. Россия – особо подчеркнули это – не смотрит на Латинскую Америку через призму геополитических интересов. Выступаем против того, чтобы регион превращался в арену соперничества между мировыми внерегиональными державами. Никому не советуем и сами не намерены «подсказывать» латиноамериканцам, с кем им следует дружить, а с кем – не стоит.

Последовательно выступаем за осуществление взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами региона на прагматичной, деидеологизированной основе. У нас обоюдная заинтересованность в развитии конструктивного взаимодействия между Российской Федерацией и Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС). Это хорошая площадка диалога между Москвой и всеми странами этого важного объединения, доказавшая свою востребованность.

Выразили признательность за недавнее решение предоставить Российской Федерации статус наблюдателя в ЦАИС. В качестве следующего шага договорились разработать программу нашего двустороннего сотрудничества.

Еще одно направление – межпарламентские контакты. Позитивно оцениваем совместную работу в рамках Центральноамериканского парламента (PARLACEN). Под его эгидой и при его содействии за последние три года проведен ряд крупных международных форумов с российским участием, в том числе по проблемам киберпреступности, международной информационной безопасности, по космосу, взаимодействию между странами Латинской Америки и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

В этом году предстоит серия международных мероприятий в Российской Федерации. Имею в виду прежде всего Третий Евразийский женский форум, который состоится в октябре с.г. в Санкт-Петербурге, а также планируемый на это лето Глобальный форум молодых дипломатов. Пригласили наших гондурасских коллег направить соответствующих представителей. Как я понимаю, это приглашение будет принято. Будем рады встречать у нас соответствующие делегации.

Признательны также за назначение временного поверенного в делах Гондураса в России Ф.Х.Мартинеса Родригеса, который недавно, буквально пять дней назад, прибыл в Москву и сегодня участвовал в наших переговорах. Будем оказывать ему всяческую поддержку в его работе.

Наконец, упомяну, что в этом году Гондурас отмечает юбилей. 15 сентября с.г. исполняется 200 лет со дня обретения Гондурасом независимости. Готовы оказать всяческое содействие мероприятиям по этому поводу, которые наши гондурасские друзья могут запланировать в Российской Федерации.

Еще раз хочу подчеркнуть наше удовлетворение итогами переговоров, которые наверняка будут способствовать последовательному развитию нашего партнерства в самых разных областях.

Спасибо.

Вопрос: После прозвучавших из Праги противоречивых заявлений об инциденте во Врбетице, в т.ч. имею в виду вчерашнее выступление Президента Чехии М.Земана, возникает очень много вопросов о роли болгарского торговца оружием Э.Гебрева, о том, что же именно хранилось на складах, как ведётся расследование, к кому стоит обращаться за ответами на все эти вопросы и как в целом Россия намерена реагировать на происходящее.

С.В.Лавров: На этот счёт уже много сказано. Отмечу буквально пару моментов. Президент Чехии М.Земан, как Вы знаете, ознакомившись с его заявлением, предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло 7 лет назад на складе вооружений. Более ничего. На это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в т.ч. от руководства Парламента Чехии, которое обвинило Президента М.Земана в том, что он мешает расследованию. Это говорит только об одном: те, кто такие заявления делает, уже для себя всё решили и установили, что никаких других версий кроме вины России не существует. Хотя одновременно руководство Прокуратуры Чехии говорит, что расследование продолжается.

Наверное, во всём этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз, поскольку это его территория. Судя по комментариям специалистов, это всё произошло с нарушением целого ряда норм и правил, действующих в Европейском союзе, а также есть существенное указание на то, что нарушались и международные конвенции, в т.ч. Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины и т.н. Договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза. Так что сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов.