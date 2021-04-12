Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с продолжением западного вмешательства во внутриполитические процессы в Молдавии

МИД России неоднократно обращал внимание на прямое вмешательство со стороны США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдавии, их явную политическую ангажированность, способствующую еще большей поляризации молдавского общества.

На прошлой неделе западные представители продолжили попытки вмешательства во внутренние дела республики. Поводом послужило принятие Парламентом Молдавии 23 апреля Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда, в которой депутаты выразили несогласие с его решением о наличии условий для роспуска парламента. Другим поводом стала отмена парламентариями решения 2019 года о назначении нынешней главы Конституционного суда.

Свою «озабоченность» в связи с этими решениями сразу после их принятия выразили Председатель Европейского совета Ш.Мишель и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррель, усмотрев в них «атаку на независимость Конституционного суда» и даже «конституционный строй» Молдавии, являющейся парламентской республикой. Не остались в стороне глава делегации ЕС в Молдавии П.Михалко, Посол США Д.Хоган, а также посольства ряда государств-членов Евросоюза в республике, включая Румынию и Нидерланды.

Показательно, что, призывая парламент республики уважать решения Конституционного суда, представители США и ЕС, похоже, отказываются проявлять такое же уважение по отношению к действиям законодателей Молдавии. Подобная избирательность в оценках лишний раз подтверждает, что геополитический вектор Кишинева для них важнее, чем те «демократические ценности», в защиту которых они выступают.

Вновь призываем коллег из США и Евросоюза воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии и не выходить за пределы норм дипломатической этики.