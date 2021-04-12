О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 апреля в соответствии с ранее достигнутой договоренностью состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем.

В ходе обмена мнениями по развитию ситуации в Ливии и вокруг нее акцент был сделан на необходимости реализации положений «дорожной карты» урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 г., включая объединение государственных органов, экономических и финансовых структур и вооруженных сил, а также проведение общенациональных выборов, запланированных на 24 декабря с.г.