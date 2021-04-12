О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ливанской Республики в Париже Р.Адваном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 апреля прибывший в Париж для проведения профильных российско-французских консультаций специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов встретился с Послом Ливанской Республики во Франции Рами Адваном по его просьбе.

В ходе обстоятельной беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-ливанских отношений, а также задачи международного содействия, в том числе со стороны Москвы и Парижа, в деле преодоления социально-экономического кризиса и формирования нового дееспособного правительства в Ливане во главе с С.Харири.