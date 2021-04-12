О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики С.Букадумом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 апреля по инициативе алжирской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики Сабри Букадумом.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-алжирских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога на различных уровнях, а также задачи борьбы с коронавирусной инфекцией.