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26.04.2117:11
О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики С.Букадумом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 апреля по инициативе алжирской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики Сабри Букадумом.
В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-алжирских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога на различных уровнях, а также задачи борьбы с коронавирусной инфекцией.