Об объявлении «persona non grata» сотрудника Посольства Украины в Москве

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля с.г. объявила «persona non grata» сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, «persona non grata» объявлен сотрудник Посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля с.г. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве.

Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских Посольства, генеральных консульств и консульств в России.