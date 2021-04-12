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Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Гондурас Л.Р.Банегасом, Москва, 26 апреля 2021 года
Уважаемый господин Министр,
Дорогие коллеги,
Прежде всего, хочу сказать, что рад нашему личному знакомству.
Придаем большое значение развитию наших отношений с Гондурасом. Считаем вашу страну перспективным партнером России в Латинской Америке.
В прошлом году отметили 30-летие установления дипломатических отношений, а в октябре 2013 года было открыто Посольство Республики Гондурас в Москве. В 2013 году по этому поводу состоялся первый в истории наших отношений визит Министра иностранных дел Гондураса М. Агуэро де Корралес в Россию. Сегодня во второй раз руководитель внешнеполитического ведомства Гондураса посещает российскую столицу. Рады видеть Вас и Вашу делегацию.
Рассчитываю обсудить сегодня перспективы наших двусторонних отношений, которые мы расцениваем весьма позитивно. Хотим послушать Ваши оценки ситуации в регионе и рассмотреть контакты между нашими делегациями в ООН.
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