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26.04.2114:48

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Гондурас Л.Р.Банегасом, Москва, 26 апреля 2021 года

807-26-04-2021

Уважаемый господин Министр,

Дорогие коллеги,

Прежде всего, хочу сказать, что рад нашему личному знакомству.

Придаем большое значение развитию наших отношений с Гондурасом. Считаем вашу страну перспективным партнером России в Латинской Америке.

В прошлом году отметили 30-летие установления дипломатических отношений, а в октябре 2013 года было открыто Посольство Республики Гондурас в Москве. В 2013 году по этому поводу состоялся первый в истории наших отношений визит Министра иностранных дел Гондураса М. Агуэро де Корралес в Россию. Сегодня во второй раз руководитель внешнеполитического ведомства Гондураса посещает российскую столицу. Рады видеть Вас и Вашу делегацию.

Рассчитываю обсудить сегодня перспективы наших двусторонних отношений, которые мы расцениваем весьма позитивно. Хотим послушать Ваши оценки ситуации в регионе и рассмотреть контакты между нашими делегациями в ООН.

Добро пожаловать.

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