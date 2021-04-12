Об ответных мерах на объявление сотрудников военного атташата при Посольстве России в Италии «persona non grata»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 апреля Посол Италии в Москве П.Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при Посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации К.Пачифичи в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при Посольстве России в Риме. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов.