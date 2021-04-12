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26.04.2111:18
Об итогах пятого заседания Совместной российско-югоосетинской демаркационной комиссии
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20-22 апреля в Москве состоялось пятое заседание Совместной российско-югоосетинской демаркационной комиссии.
Встреча прошла в духе добрососедства и взаимопонимания.
Стороны обсудили ход выполнения плана работ на 2021 год и вопросы, связанные с созданием картографических материалов демаркации.
Очередное заседание Совместной комиссии состоится в Республике Южная Осетия. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.