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О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с временным поверенным в делах США в России Б.Горманом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
26 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Российской Федерации Б.Горманом.
Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников Посольства и консульских учреждений США.
Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля с.г., о которых Посольство США будет своевременно уведомлено.