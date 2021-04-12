О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с временным поверенным в делах США в России Б.Горманом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Российской Федерации Б.Горманом.

Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников Посольства и консульских учреждений США.

Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля с.г., о которых Посольство США будет своевременно уведомлено.