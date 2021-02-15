О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел, региональной интеграции и внешней торговли Республики Маврикий А.Гану

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 февраля по инициативе маврикийской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел, региональной интеграции и внешней торговли Республики Маврикий Аланом Гану.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-маврикийских связей, включая активизацию политического диалога, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях. Предметно обсуждена возможность оказания российской стороной содействия Маврикию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности организация поставки российской вакцины «Спутник V».

Был также рассмотрен ряд аспектов подготовки очередного, второго саммита Россия–Африка, проведение которого запланировано в 2022 г. в одной из африканских стран.