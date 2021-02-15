О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Палестины в Москве А.Нофалем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Палестина в Москве Абдельхафиза Нофаля.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике предстоящих палестинских парламентских и президентских выборов, в том числе в контексте задачи обеспечения палестинского национального единства в рамках Организации освобождения Палестины.

Была подтверждена важность дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая углубление политического диалога по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.