О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Послом Ирана в Москве К.Джалали

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 февраля состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие торгово-экономических связей и реализацию приоритетных совместных проектов в области энергетики и транспорта.