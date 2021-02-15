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26.02.2114:55

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Послом Ирана в Москве К.Джалали

364-26-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 февраля состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие торгово-экономических связей и реализацию приоритетных совместных проектов в области энергетики и транспорта.

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