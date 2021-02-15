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26.02.2114:53

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с Главным уполномоченным по делам диаспоры при Премьер-министре Республики Армения З.Н.Синаняном

363-26-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел встречу с Главным уполномоченным по делам диаспоры при Премьер-министре Республики Армения З.Н.Синаняном.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-армянского взаимодействия с акцентом на положении армянской общины в России и российских соотечественников в Армении.

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