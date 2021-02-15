О террористической атаке на северо-востоке Нигерии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 февраля на северо-востоке Нигерии (г.Майдугури, штат Борно) в результате совершенного боевиками «Боко Харам» террористического акта погибло десять мирных жителей и более двух десятков получили серьезные ранения.

Решительно осуждаем очередную кровавую вылазку боевиков этой экстремистской группировки и вновь призываем к активизации скоординированных усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.