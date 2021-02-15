Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на переговорах с Министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Х.Атмаром, Москва, 26 февраля 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Коллеги,

Рады вновь приветствовать Вас в Российской Федерации. Мы с Вами, г-н Министр, встречались ранее – еще в Вашу бытность советником Президента Исламской Республики Афганистан (ИРА) по национальной безопасности.

Для нашей нынешней встречи выбрано весьма символичное время. Послезавтра будем отмечать столетие договора между нашими странами – первого основополагающего документа после установления дипломатических отношений, в котором закреплен дружеский характер связей между двумя государствами.

Афганистан – наш важный региональный партнер, переживающий непростой период в своей истории. Рассчитываем услышать Ваши оценки ситуации и обменяться мнениями о том, как Россия в качестве одного из участников усилий по содействию урегулированию в ИРА может продолжать взаимодействовать со всеми ключевыми игроками в интересах афганского народа. Для нас это имеет особое значение еще и потому, что наряду со стремлением помочь афганскому народу мы озабочены тем, как ситуация в ИРА сказывается на стабильности в центральноазиатском регионе – зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Сегодня хорошая возможность обсудить состояние двусторонних отношений во всех сферах, включая борьбу с терроризмом, наркопреступностью, торгово-экономические, культурные и другие связи.

Добро пожаловать.