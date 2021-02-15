О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Греции в Москве Е.Нассика

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Греческой Республики в Москве Екатерини Нассика по её просьбе.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Восточного Средиземноморья и Ливии, а также проблематике ближневосточного урегулирования.