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26.02.2112:45
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Греции в Москве Е.Нассика
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
26 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Греческой Республики в Москве Екатерини Нассика по её просьбе.
В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Восточного Средиземноморья и Ливии, а также проблематике ближневосточного урегулирования.