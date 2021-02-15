О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 февраля в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел Киргизской Республики Р.А.Казакбаев подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ).

Данный документ свидетельствует о незыблемости стратегического партнерства России и Киргизии, близости подходов наших стран к обеспечению МИБ. Он подчеркивает стремление наращивать двустороннее взаимодействие и координировать позиции по одному из ключевых элементов системы международной и национальной безопасности.

Соглашение закладывает международно-правовую основу для реализации совместных инициатив, в том числе практического характера, в этой области. Предусматривает налаживание прямого диалога компетентных органов двух стран по всему спектру вопросов МИБ, а также проведение на регулярной основе полномасштабных двусторонних межведомственных консультаций по данной тематике.