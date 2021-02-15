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25.02.2120:57

О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с избранным главой переходного правительства Ливии А.Дбейбой

358-25-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 февраля состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с избранным главой переходного правительства Ливии Абдельхамидом Дбейбой.

В ходе беседы была обстоятельно обсуждена ситуация в Ливии и вокруг нее с акцентом на необходимость скорейшего формирования общеливийских эффективных органов власти в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии.

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