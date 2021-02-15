О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителями «Движения Сейфульислама Каддафи» М.Верфалли и О.Абу-Ишрайдахом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителей «Движения Сейфульислама Каддафи» Мофтаха Верфалли и Омара Абу-Ишрайдаха.

В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее в контексте избрания 5 февраля с.г. в рамках Форума ливийского политдиалога под эгидой ООН нового состава Президентского совета, а также проблематики утверждения ливийским парламентом состава Правительства национального единства на переходный период. Были также обсуждены перспективы проведения в стране конституционной реформы и общенациональных выборов, намеченных на 24 декабря 2021 г.

С российской стороны была подчеркнута безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса в рамках инклюзивного процесса, предполагающего участие всех ведущих политических сил страны, включая сторонников бывшего правящего режима в Ливийской Джамахирии.