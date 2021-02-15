О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Генеральным директором МИД Израиля А.Ушпизом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял Генерального директора МИД Израиля Алона Ушпиза, находящегося в Москве для проведения межмидовских консультаций.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в арабо-израильском урегулировании. При этом российской стороной была подчеркнута готовность вместе с другими участниками ближневосточного «квартета» международных посредников продолжать оказывать содействие налаживанию устойчивого мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе.

В ходе обсуждения ситуации в Сирии подчеркивалась необходимость её урегулирования политико-дипломатическими методами при уважении суверенитета и территориальной целостности САР и ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Были также затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня в контексте взаимной нацеленности на дальнейшее наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем.