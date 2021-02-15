О консультациях спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Генеральным директором МИД Израиля А.Ушпизом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 февраля в МИД России состоялись консультации специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Генеральным директором МИД Израиля Алоном Ушпизом.

Были детально обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, акцентирована заинтересованность в дальнейшей активизации российско-израильского многопланового сотрудничества, в том числе в свете отмечаемого в 2021 г. 30-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе углубленного обмена мнениями по обстановке в регионе Ближнего Востока и Северной Африки акцент был сделан на развитие ситуации в Сирии, а также перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта через налаживание прямых переговоров между сторонами при содействии ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН.