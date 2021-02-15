О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Киргизской Республики Р.А.Казакбаевым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 февраля 2021 г. в Москве состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Киргизской Республики Р.А.Казакбаевым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Киргизской Республики С.Н.Жапарова 24 февраля 2021 г. в Москве. Министры также обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня.

С.В.Лавров и Р.А.Казакбаев подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.