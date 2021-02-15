О предстоящих переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Афганистана Х.Атмаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 февраля в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с его афганским коллегой Х.Атмаром.

Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной и региональной повестки дня с акцентом на перспективы мирного урегулирования в Афганистане, проблемы борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Особое внимание стороны планируют уделить продвижению межафганского диалога, стартовавшего в Дохе (Катар) 12 сентября 2020 г.

На переговорах будут затронуты практические вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере торгово-экономических связей, образовательных обменов и гуманитарных проектов с учетом сложившейся в мире санитарно-эпидемиологической обстановки.

Афганистан был и остается важным партнером России в южноазиатском регионе. 28 февраля с.г. исполняется 100 лет со дня подписания Договора о дружбе между РСФСР и Афганистаном, заложившего фундамент двусторонних добрососедских отношений. Опираясь на исторические традиции российско-афганской дружбы, наши страны настроены на дальнейшее развитие политического диалога, взаимодействие в экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Россия обеспокоена ростом военной напряженности, террористической активности и незаконного оборота наркотиков в Афганистане. Убеждены, что единственный возможный путь урегулирования афганского конфликта – это достижение общеафганского примирения политико-дипломатическими средствами.

Российская сторона настроена на продолжение конструктивного сотрудничества с Афганистаном в интересах установления мира в этой стране, борьбы против общих угроз, прежде всего терроризма и наркопреступности. Готовы и далее оказывать содействие продвижению процесса урегулирования ситуации в Афганистане в рамках расширенной «тройки», а также Московского формата консультаций и Контактной группы «ШОС - Афганистан».