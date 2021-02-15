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25.02.2114:25
О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Армении А.Г.Айвазяном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна.
А.Г.Айвазян информировал о последнем развитии событий в Республике. С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле.