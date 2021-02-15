О российском участии в заседании Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам (ВКК)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 февраля в формате видеоконференции состоялось заседание ВКК под сопредседательством Министра иностранных дел Норвегии И.М.Эриксен Сёрэйде и Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля. В мероприятии приняли участие представители США, многих арабских и европейских государств, от России – спецпредставитель Министра иностранных дел по БВУ В.К.Сафронков.

Международные доноры подтвердили настрой на оказание необходимой гуманитарной и экономической поддержки Палестинской национальной администрации (ПНА). Единодушно отмечена безальтернативность одобренной в ООН международно-правовой базы урегулирования, предусматривающей создание двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

Российский представитель информировал о наших совместных с ПНА усилиях по противодействию COVID-19: работа российских врачей в палестинских госпиталях, поставка тест-систем и вакцины «Спутник V». При этом была акцентирована роль ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН как уникального механизма, санкционированного резолюциями СБ ООН. Были также озвучены российские предложения о модальностях созыва международной конференции по БВУ, сформулированных Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым на заседании Совета Безопасности ООН 26 января с.г.