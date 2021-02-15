О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Т.Майр-Хартингом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял спецпредставителя по приднестровскому урегулированию Действующего председателя ОБСЕ Т.Майр-Хартинга. Во встрече также участвовали посол Швеции в Москве М.Мард и глава миссии ОБСЕ в Молдавии К.Нойкирх.

Подробно обсуждены ситуация, сложившаяся в процессе приднестровского урегулирования в 2020 году, перспективы продвижения тактики «малых шагов» во взаимодействии между Кишиневом и Тирасполем. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости ритмичной и последовательной работы Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат «5+2»).

Подтверждена готовность России в качестве страны-гаранта и посредника в переговорном процессе содействовать продвижению диалога между Кишиневом и Тирасполем.