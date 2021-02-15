Новости

25.02.2111:46

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ирана в Москве К.Джалали

347-25-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Исламской Республики Иран в Москве Казема Джалали по его просьбе.

В ходе беседы был продолжен заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Йемене и зоне Персидского залива.

 

 

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность