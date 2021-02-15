К российско-китайскому взаимодействию по ближневосточному урегулированию (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 февраля состоялись консультации Спецпредставителя Министра иностранных дел России по БВУ В.К.Сафронкова с советником-посланником Посольства КНР в Москве Су Фанцю по проблематике ближневосточного урегулирования.

Был проведён обстоятельный обмен мнениями по состоянию дел в сфере БВУ и вопросам координации Москвы и Пекина на данном направлении. При этом констатировано совпадение позиций двух стран и обоюдный настрой на продолжение активного сотрудничества в интересах продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке.

Россия и Китай едины в том, что без устойчивого и справедливого урегулирования палестинской проблемы на основе международно-правовых решений, включая резолюции СБ и ГА ООН, формулы «двух государств» и Арабской мирной инициативы стабилизация на Ближнем Востоке будет невозможной.

Китайский коллега был информирован о предпринимаемых российской дипломатией шагах, нацеленных на содействие межпалестинскому примирению.