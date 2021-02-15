О гибели Посла Италии в Демократической Республике Конго (ДРК)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 февраля при вооруженном нападении на гуманитарный автомобильный конвой Всемирной продовольственной программы ООН в предместье г.Гома, провинция Северное Киву, убиты Посол Италии в ДРК Л.Аттанасио и сотрудник Посольства Италии из группы сопровождения. В связи с трагедией Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил в адрес Министра иностранных дел Итальянской Республики Л. Ди Майо послание с соболезнованиями и словами поддержки. В этот тяжелый момент скорбим вместе с дружественным народом Италии.

Карьерный дипломат, Л.Аттанасио имел опыт работы в Посольствах Италии в ряде европейских и африканских стран, с 2017 г. руководил итальянской миссией в Киншасе. На этом посту энергично продвигал развитие двусторонних связей с ДРК, содействовал реализации гуманитарных программ, направленных на оказание помощи местному населению. Это убийство в очередной раз высветило многочисленные проблемы в области безопасности в ДРК, где самыми нестабильными являются восточные и северо-восточные провинции, на территории которых орудуют более 150 незаконных вооруженных формирований. Их жертвами в первую очередь становятся мирные конголезские граждане.

Полагаем, что произошедшая 22 февраля трагедия вновь ставит вопрос о необходимости принятия дополнительных эффективных мер, направленных на обеспечение безопасности на востоке ДРК и в Регионе Великих озер, улучшение гуманитарного и социально-экономического положения в стране.