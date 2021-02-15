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24.02.2120:55
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом САР в Москве Риядом Хаддадом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
24 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе.
В ходе беседы обсуждалась проблематика урегулирования в САР, в том числе в свете итогов состоявшейся 16-17 февраля с.г. в Сочи XV Международной встречи по Сирии в «Астанинском формате».
При этом особое внимание было уделено вопросам дальнейшего двустороннего сотрудничества в интересах постконфликтного социально-экономического восстановления Сирии.