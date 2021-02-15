О президентских выборах в Республике Нигер

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 февраля в Республике Нигер состоялся второй тур президентских выборов. По обнародованным Независимой национальной избирательной комиссией страны предварительным данным, победу одержал кандидат от правящей «Нигерской партии за демократию и социализм», бывший министр внутренних дел М.Базум, набравший 55,75% голосов. Его соперника – лидера оппозиционной партии «Демократическое и республиканское обновление» М.Усмана – поддержали 44,25% избирателей.

По мнению международных наблюдателей, в том числе от Афросоюза и Экономического сообщества западноафриканских государств, выборы прошли без серьезных нарушений. Вместе с тем голосование омрачили отдельные инциденты, наиболее серьезным из которых стал теракт в районе Тиллабери (юго-западная часть Нигера), где в результате подрыва автомобиля погибли семеро членов региональной избирательной комиссии.

В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Нигере, участие в которых приняли более 60% зарегистрированных избирателей. Рассчитываем, что нигерское общество продолжит продвижение по пути стабильного и демократического развития. Желаем скорейшего преодоления стоящих перед страной острых социально-экономических проблем и вызовов в сфере безопасности. Настроены на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-нигерских отношений, включая наращивание взаимовыгодного многопланового сотрудничества.