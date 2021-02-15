Новости
О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
24 февраля по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы, связанные с развитием ситуации в Ливии и вокруг нее. При этом отмечалась важность дальнейшей координации международных усилий при центральной роли ООН в интересах ливийского урегулирования на базе принципов уважения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии.