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24.02.2120:26

Об участии Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко во встрече лидеров национальных диалогов по подготовке Саммита ООН по продовольственным системам

341-24-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 февраля Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко принял участие во встрече лидеров национальных диалогов по подготовке Саммита ООН по продовольственным системам (Нью-Йорк, сентябрь 2021 г.).

В центре внимания встречи были вопросы подготовки и проведения Саммита ООН, включая проведение национальных диалогов.

А.В.Яковенко является национальным координатором по подготовке Саммита. 24 ноября 2020 года Россия запустила Национальный диалог. В нем принимают участие сотни российских организаций.

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