Об участии Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко во встрече лидеров национальных диалогов по подготовке Саммита ООН по продовольственным системам

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 февраля Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко принял участие во встрече лидеров национальных диалогов по подготовке Саммита ООН по продовольственным системам (Нью-Йорк, сентябрь 2021 г.).

В центре внимания встречи были вопросы подготовки и проведения Саммита ООН, включая проведение национальных диалогов.

А.В.Яковенко является национальным координатором по подготовке Саммита. 24 ноября 2020 года Россия запустила Национальный диалог. В нем принимают участие сотни российских организаций.