О ратификации Союзом Коморских Островов Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 февраля Союз Коморских Островов присоединился к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став 170-м государством, ратифицировавшим его.

Россия приветствует данный шаг, являющийся вкладом в достижение цели универсализации ДВЗЯИ и обеспечение его скорейшего вступления в силу.

Подтверждая неизменную приверженность Договору, призываем все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать ДВЗЯИ.