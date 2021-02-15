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24.02.2119:27
О ратификации Союзом Коморских Островов Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 февраля Союз Коморских Островов присоединился к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став 170-м государством, ратифицировавшим его.
Россия приветствует данный шаг, являющийся вкладом в достижение цели универсализации ДВЗЯИ и обеспечение его скорейшего вступления в силу.
Подтверждая неизменную приверженность Договору, призываем все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать ДВЗЯИ.