О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Исполнительным директором Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии К.Ш.Сарыбаем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Исполнительного директора Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) К.Ш.Сарыбая.

В ходе встречи обсуждались текущие вопросы и перспективы развития практической кооперации на площадке СВМДА, в том числе в контексте укрепления данной региональной платформы и наращивания общеевразийского сотрудничества.