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24.02.2118:32

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Исполнительным директором Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии К.Ш.Сарыбаем

339-24-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Исполнительного директора Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) К.Ш.Сарыбая.

В ходе встречи обсуждались текущие вопросы и перспективы развития практической кооперации на площадке СВМДА, в том числе в контексте укрепления данной региональной платформы и наращивания общеевразийского сотрудничества.

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