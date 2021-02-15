О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Исполнительным директором Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии К.Ш.Сарыбаем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 февраля заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Исполнительного директора Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) К.Ш.Сарыбая, находящегося в Москве с рабочим визитом.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о развитии ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе в контексте укрепления диалогового процесса в рамках СВМДА.