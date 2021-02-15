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24.02.2118:09
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Исполнительным директором Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии К.Ш.Сарыбаем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
24 февраля заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Исполнительного директора Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) К.Ш.Сарыбая, находящегося в Москве с рабочим визитом.
В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о развитии ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе в контексте укрепления диалогового процесса в рамках СВМДА.