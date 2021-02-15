О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром по вопросам охраны окружающей среды Республики Руанда Ж.д’А.Муджавамарией

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 февраля состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром по вопросам охраны окружающей среды Руанды Жанной д’Арк Муджавамарией.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-руандийских отношений, в том числе в контексте подготовки к саммиту Россия-Африка в 2022 г. Особое внимание было уделено задачам сотрудничества в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.