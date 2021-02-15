Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в рамках сегмента высокого уровня Конференции по разоружению, Москва, 24 февраля 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые коллеги,

Рад возможности выступить на этом авторитетном форуме.

2020 год был тяжелым во всех отношениях. Усиливались деструктивные тенденции по слому существующих международных режимов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, росли напряженность и дефицит доверия между государствами-членами ООН. К сожалению, продолжилась череда шагов со стороны США по подмене международного права и центральной роли ООН неким диктуемым из Вашингтона «глобальным порядком, основанным на правилах». Вслед за выходом в 2018 г. из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и демонтажом в 2019 г. Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2020 г. США приняли подрывающее международную безопасность решение покинуть Договор по открытому небу.

Еще одним фактором, осложнившим работу на всех многосторонних площадках, включая Конференцию по разоружению, стала пандемия коронавируса. Фактически парализованными оказались все каналы традиционного дипломатического общения и взаимодействия.

Определенные обнадеживающие моменты обозначились лишь в этом году. Прежде всего, имею в виду недавнее продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, который остается основополагающим элементом поддержания стратегической стабильности и международной безопасности. Таким образом, на ближайшие годы обеспечен должный уровень предсказуемости в отношениях между Россией и США, обладающими крупнейшими ядерными арсеналами. Кроме того, заложена основа для дальнейших переговоров по контролю над вооружениями с обязательным учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

Вопросом первоочередной важности остается обеспечение сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия Договора о РСМД. Наше предложение остается в силе: не будем развертывать такие ракеты наземного базирования в тех регионах, где не будут размещаться аналогичные средства американского производства. Призываем страны НАТО к аналогичным встречным шагам. Наши конкретные предложения о взаимных мерах верификации хорошо известны.

Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций (в т.ч. наступательных) и размещение там ударных систем вооружений. Россия привержена обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях. Еще имеется шанс выработать общеприемлемые юридически обязывающие меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве. Российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, представленный здесь на Конференции по разоружению, является хорошей для этого основой.

Россия продолжит вносить весомый практический вклад в ракетно-ядерное разоружение. Дальнейшее продвижение по этому пути потребует подключения всех государств, обладающих военными ядерными потенциалами, в частности Великобритании и Франции. Россия открыта к многостороннему диалогу, который должен вестись на консенсусной основе, при уважении законных интересов всех сторон и с их согласия.

Последовательно выступаем за переподтверждение Россией и США, другими участниками ядерной «пятерки» основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Повторил это наше предложение Государственному секретарю США Э.Блинкену в телефонном разговоре 4 февраля с.г.

Полагаем неприемлемым сохранение противоречащих Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «совместных ядерных миссий» НАТО. Американское ядерное оружие должно быть возвращено на территорию США, а зарубежная инфраструктура для его развертывания – ликвидирована.

Центральным событием года станет Обзорная конференция ДНЯО – ключевого международно-правового инструмента в области ядерного нераспространения и разоружения и одной из основ современного миропорядка. Всем государствам-участникам ДНЯО необходимо сделать максимум, чтобы Обзорная конференция способствовала укреплению Договора. Необходимо объединить усилия для консолидации всех трех составляющих ДНЯО (нераспространение, разоружение, мирное использование атомной энергии) в их гармоничной взаимосвязи.

В контексте обзора ДНЯО также требуют конструктивного подхода вопросы создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки, на Ближнем Востоке так же, как и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Призываем всех, в первую очередь новую Администрацию США, активизировать усилия на этих важных для мирового сообщества направлениях.

Нуждается в выправлении ситуация в Организации по запрещению химического оружия. Выступаем против порочной практики задействования Организации для давления на «неугодные» государства посредством санкционных мер на основе бездоказательных обвинений в применении химического оружия. Мы – за объективный и профессиональный диалог, основанный на фактах и на честном выполнении Техническим секретариатом требований Конвенции о запрещении химического оружия, а не неких конспирологических теориях в духе «хайли лайкли».

Рассматриваем укрепление режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) как одну из приоритетных задач международного сообщества. Готовы к конструктивной работе в целях подготовки и результативного проведения намеченной на этот год Обзорной конференции КБТО. Призываем поддержать российские инициативы, направленные на упрочение институциональных основ этой Конвенции.

В наших усилиях главенствующую роль отводим ООН и ее разоруженческому механизму. На Конференции по разоружению намерены и дальше содействовать согласованию всеобъемлющей и сбалансированной Программы работы в соответствии с переговорным мандатом форума при незыблемости основополагающих принципов его функционирования, в первую очередь правила консенсуса. В целях достижения такой договоренности призываем еще раз самым ответственным образом подойти к рассмотрению российской инициативы о разработке на Конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

Назрела необходимость возобновления деятельности Комиссии ООН по разоружению путем урегулирования организационных вопросов, включая обеспечение беспрепятственного доступа представителей всех государств-членов в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН.

Всем нам как никогда нужен конструктивный диалог для предотвращения дальнейшей деградации международной архитектуры контроля над вооружениями. Конференция, с учетом ее уникального статуса единого переговорного форума в области разоружения, способна внести свой весомый вклад в выправление нынешней непростой ситуации в области международной безопасности и способствовать укреплению доверия между государствами.

Желаю участникам Конференции плодотворной работы.

Благодарю за внимание.