Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, Москва, 24 февраля 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Уважаемые дамы и господа,

В этом году Россия вновь участвует в работе Совета ООН по правам человека (СПЧ) в качестве полноправного члена. Возвращение в состав основного правозащитного органа Всемирной Организации рассматриваем как подтверждение ключевой роли, которую наша страна играет в многостороннем сотрудничестве во всех областях. Намерены активно использовать полномочия в СПЧ в целях укрепления его потенциала и авторитета, продвижения объединительной повестки дня.

Это особенно важно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. COVID-19 нанес существенный ущерб социально-экономическим основам государств и соответствующим правам граждан. Под угрозу поставлено главное – право на жизнь. Спад в мировой экономике в результате пандемии привел к значительному росту безработицы, усилил социальную незащищенность. Увеличивается неравномерность в развитии отдельных государств и регионов. Нарастает неравенство и внутри отдельных стран, в том числе принадлежащих к т.н. «золотому миллиарду». Именно на этих проблемах мы должны сегодня сосредоточиться, совместно искать пути их решения, задействуя в том числе потенциал Совета ООН по правам человека.

К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления. Проигнорированы призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Напомню и об инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина о создании в международной торговле «зеленых коридоров», свободных от санкций и других искусственных барьеров. В западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания т.н. неугодных правительств.

Сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем. Фейковые агрессивные кампании в СМИ расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных государствах, провоцируют беспорядки и акты насилия. Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей. Это недопустимо.

Те, кто на протяжении десятилетий поучал весь мир свободе слова и выражения мнений, демонстрируют нетерпимость к альтернативным точкам зрения. В ряде стран проводится целенаправленная линия на установление политической цензуры, ограничение доступа к информации в нарушение обязательств в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ. Недавнее закрытие на Украине и в Прибалтике русскоязычных телеканалов, обыски у журналистов, их высылки из страны – яркие тому примеры.

Всё большее беспокойство вызывает нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей, откровенно манипулируя общественным мнением. В этой связи на первый план выходит задача выработки правил регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях в целях предотвращения подобных злоупотреблений. Государства, взявшие на себя обязательства обеспечивать всем гражданам свободу доступа к информации, должны на деле доказать свою способность добиться их выполнения, а не прятаться за корпоративными правилами частного бизнеса.

Уважаемая госпожа Председатель,

Пандемия привела к обострению таких застарелых проблем, как расизм и ксенофобия, дискриминация национальных и религиозных меньшинств. Массовые демонстрации в США и Европе обнажили сохраняющееся в этих странах системное неравенство, а также подтвердили опасность попустительства экстремистским идеологиям.

Всё более глубокую озабоченность вызывает дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав. Сожалеем, что Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей. Недопустимо, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями в отношении национальных меньшинств.

С сентября 2020 г. на Украине в соответствии с законами об образовании, государственном языке и общем среднем образовании начался процесс выдавливания языков национальных меньшинств из общественной и образовательной сфер. Но даже здесь, по сравнению с языками других национальных меньшинств, русский язык, который являлся и является родным по разным оценкам для 30 - 50% населения всей страны, подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран Евросоюза украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим. В результате возможности получения среднего образования на русском языке на Украине сократились более чем на 80 %. Более того, 16 января с.г. вступила в силу очередная норма одиозного закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ней все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах только на украинском языке. Властями Украины сделан очередной шаг по уничтожению многоязычия и многокультурности в своей стране.

Уважаемая госпожа Председатель,

В текущем году исполняется 15 лет с момента создания СПЧ. Убеждены, что Совету не требуется кардинального реформирования или изменения статуса. Вместе с тем, очевидно, что он функционирует не идеально и назрели определенные коррективы. В частности серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, которые изначально задумывались как механизм содействия государствам в выполнении их правозащитных обязательств. Необходимо привести их деятельность в соответствии с этими критериями. Хочу при этом подчеркнуть, Россия ответственно подходит к членству в Совете и настроена на продолжение сотрудничества со специальными процедурами. Готова принимать их у себя, как только улучшится ситуация с коронавирусом.

Выступаем за укрепление в работе Совета принципа сотрудничества, налаживание честного, взаимоуважительного и равноправного диалога по актуальным вопросам. Будем и впредь отстаивать такие приоритеты, как: борьба с дискриминацией языковых и религиозных меньшинств, а также с безгражданством, целостность судебной системы, защита уязвимых групп населения и их социально-экономических прав. Ожидаем открытого и деполитизированного обсуждения любых вопросов на женевской площадке. Готовы учитывать приоритеты и озабоченности других стран.

В целом будем делать максимум для того, чтобы права человека рассматривались в качестве фактора, способствующего сближению, а не разобщению государств, и укрепляющего атмосферу доверия и взаимного уважения.

Благодарю за внимание.